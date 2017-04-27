[27/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الإثنين المقبل الموافق 1 مايو إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة يوم العمال العالمي وذلك استنادا إلى نص المادة (3/أ) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لكافة عمال وعاملات الجمهورية وأبناء الشعب اليمني العظيم , سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على أبناء الشعب بمزيد من النماء والتقدم والرخاء والازدهار .
سبأ