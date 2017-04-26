محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل تعريفية بالمؤتمر العلمي الثاني للمخ والأعصاب في صنعاء صنعاء - سبأ:



عقدت بصنعاء اليوم ورشة تعريفية بالمؤتمر العلمي الثاني لجراحة المخ والأعصاب الذي ستنظمه الجمعية اليمنية للمخ والأعصاب بالتعاون مع العالمية للجودة منتصف شهر مايو القادم .



يهدف المؤتمر تحت شعار "مؤتمر يتحدى الحصار ويتخطى الحدود " بمشاركة أكثر من 250 مشاركاً ومشاركة إلى تبادل الخبرات العملية الطبية وتحسين وتطوير المهارات الطبية للاستشاريين والأطباء في مجال المخ والأعصاب.



ويناقش المؤتمر أكثر من 62 ورقة عمل وبحث علمي حول الجهاز العصبي ، إصابات والتهابات الجهاز العصبي أثناء الحروب والسلم ، أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال والعمود الفقري وغيرها ، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات علمية لجراحين عالميين عبر الإنترنت ، فضلا عن النقل المباشر لوقائع المؤتمر عبر قناة جراحة الأعصاب العالمية .



وفي الورشة استعرض مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر العرجلي آثار العدوان وحصاره الجائر على القطاع الصحي الذي تسبب في وضع كارثي تمثل في تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية خاصة الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن المنظومة الصحية في البلاد باتت مهددة بالانهيار الشامل ما يعني حرمان ملايين اليمنيين من الحصول على الخدمات الطبية كحق إنساني مكفول في كل القوانين والتشريعات الدولية .



ولفت الدكتور العرجلي إلى أهمية انعقاد المؤتمر العلمي الثاني للمخ والأعصاب والإطلاع على كل جديد والتطورات الحاصلة في هذا المجال خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر .



من جانبه أشار رئيس المؤتمر العملي الثاني للمخ والأعصاب الدكتور ماجد عامر إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للتعرف على التطورات العالمية في هذا المجال ، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد الأول الذي تستخدم فيه أرقى التقنيات الحديثة التي ستجعله دوليا عن طريق البث المباشر بواسطة قناة جراحة الأعصاب التلفزيونية العالمية التي ستستخدم البث الحي لنقل وقائع جلسات المؤتمر.



واستعرض الترتيبات الجارية لإنجاح المؤتمر ، مشيرا إلى أنه تم دعوة كبار الجراحين و العلماء و الباحثين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي و الدولي للمشاركة في المؤتمر وإلقاء محاضرات مباشرة عن طريق الانترنت بتقنية التعليم الحي عن بعد و تحت شعار تعليم بلا حدود.



فيما أوضح مدير عام العالمية للجودة عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد عبد الله القضاب أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية المؤتمر وطبيعة الدور الذي سيقوم به خلال المرحلة القادمة ، مثمنا جهود الجمعية اليمنية للمخ والأعصاب ودرها في إنجاح المؤتمر ، داعيا الجهات الرسمية والقطاع الخاص وشركات الأدوية إلى المساهمة في دعم المؤتمر خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



بدوره اعتبر مدير عام مستشفى العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي الحكيمي المؤتمر إضافة نوعية في سبيل تطوير الخدمات الطبية في مجال المخ والأعصاب وكذلك خدمة أبناء المجتمع .



وأبدى استعداد اتحاد المستشفيات الخاصة للتعاون مع الجمعية اليمنية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والعالمية لأنظمة الجودة لإنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه والمشاركة الفاعلة في فعالياته .



تخلل الورشة عرض ريبورتاج عن التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه وأوراق العمل المقدمة له .

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ