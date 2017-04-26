[27/أبريل/2017] واشنطن – سبأ:
قالت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ إن الرئيس دونالد ترامب، أعطى وزير الدفاع جيمس ماتيس، سلطة تحديد أعداد ومستويات القوات الأمريكية في العمليات العسكرية ضد تنظيم /داعش/ في سوريا والعراق .
وقال المتحدث الرسمي باسم /البنتاغون/ ادريان رانكين جالواي، لشبكة /سي إن إن/ الأمريكية، إن " الرئيس ترامب أعطى ماتيس مسؤولية إدارة القوات الأمريكية بناء على طلب وزير الدفاع ".
وأضاف أن هذا القرار "سيساعد القادة العسكريين الأمريكيين في أن يصبحوا أكثر مرونة وفاعلية في دعم حلفاء الولايات المتحدة".
وكان البيت الأبيض يحدد مستويات وأعداد القوات الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
سبأ