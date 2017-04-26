[27/أبريل/2017] غزة – سبأ :
عمَّ الإضراب الشامل صباح اليوم كافة انحاء قطاع غزة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي.
واغلقت المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة والبنوك والمحال التجارية ابوابها وعطلت المدارس دعما واسنادا للأسرى في سجون الاحتلال ومطالبهم، كما شهدت الحركة في شوارع القطاع شللا واضحا، فيما ابقت وزارة الصحة على خدماتها.
ودعت مختلف المؤسسات ابناء الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في فعاليات دعم الاسرى، والتوجه الى خيمة التضامن معهم، بما يعزز من صمود الاسرى ويدعمهم.
سبأ