مصرع 11 مرتزقاً بينهم قيادي بارز في مديرية صرواح بمأرب أكد مصدر عسكري مصرع أحد عشر عنصراً من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادي بارز في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية... الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.