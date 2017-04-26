عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية





أعلنت فنزويلا انسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي اتهمتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها تشجع على "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.



وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز " اليوم سنقدم شكوى الى منظمة الدول الأمريكية ونطلق آلية تستلزم 24 شهرا" لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرا.



وعقدت منظمة الدول الأمريكية التي كان مادورو وصف سابقا أمينها العام لويس الماغرو بأنه "دكتاتور"، اجتماعا من أجل الدعوة إلى قمة مصغرة لوزراء خارجية دول المنطقة تتعلق بالأزمة الفنزويلية من دون أن يتحدد موعد لها.



وكان الماغرو طلب في رسالة إلى المجلس الدائم لمنظمة الدول الامريكية أن يطبق على فنزويلا الميثاق الديموقراطي الأمريكي، وهدد بتعليق عضوية هذا البلد اذا لم تجر فيه انتخابات عامة بسرعة تطالب بها المعارضة.

سبأ [27/أبريل/2017] كراكاس – سبأ :سبأ