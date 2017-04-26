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آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 12:03:44م
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فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية
[27/أبريل/2017] كراكاس – سبأ :


أعلنت فنزويلا انسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي اتهمتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها تشجع على "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز " اليوم سنقدم شكوى الى منظمة الدول الأمريكية ونطلق آلية تستلزم 24 شهرا" لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرا.

وعقدت منظمة الدول الأمريكية التي كان مادورو وصف سابقا أمينها العام لويس الماغرو بأنه "دكتاتور"، اجتماعا من أجل الدعوة إلى قمة مصغرة لوزراء خارجية دول المنطقة تتعلق بالأزمة الفنزويلية من دون أن يتحدد موعد لها.

وكان الماغرو طلب في رسالة إلى المجلس الدائم لمنظمة الدول الامريكية أن يطبق على فنزويلا الميثاق الديموقراطي الأمريكي، وهدد بتعليق عضوية هذا البلد اذا لم تجر فيه انتخابات عامة بسرعة تطالب بها المعارضة.

سبأ
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