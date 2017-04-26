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آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 12:03:44م
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  رياضة
سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا
[27/أبريل/2017] باريس – سبأ :


بلغ باريس سان جيرمان حامل اللقب نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفوز ساحق 5 / صفر على تشكيلة ضعيفة لموناكو في مباراة من جانب واحدفي الدور قبل النهائي.

وسيلتقي سان جيرمان مع إنجيه، الذي فاز على جانجون 2 / صفر الثلاثاء، في المباراة النهائية على استاد فرنسا في 27 مايو المقبل.

ومع اقتراب مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام يوفنتوس التي ستقام الأسبوع المقبل بدأ موناكو اللقاء بأربعة لاعبين يخوضون مباراتهم الاحترافية الأولى إضافة لثلاثة لاعبين فقط، وهم فاليري جيرمان وأندريا راجي وإيرفين كاردونا، يلعبون بشكل منتظم مع الفريق الأول.

وانتزع أصحاب الأرض تقدمًا مستحقًا في الدقيقة 26 بعد أن منع مورغان دي سانتيس حارس موناكو تسديدة دي ماريا لتذهب الكرة إلى دراكسلر الذي أودعها الشباك.

وضاعف كافاني الأهداف بعدها بخمس دقائق بلمسة رائعة بالكعب إثر تمريرة عرضية من دي ماريا أمام تشكيلة موناكو المرتبكة.

وحوّلَ مباي تمريرة عرضية من دي ماريا إلى داخل شباكه قبل أن يضيف ماتودي هدفًا آخر بعدها بدقيقتين عندما انقض على تمريرة رائعة من دي ماريا.

وحسم قلب الدفاع ماركينيوس النتيجة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سبأ
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