عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرنسا:حملة ماكرون تؤكد تعرضها لهجمات تجسس إلكترونية





أكد فريق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون أن حزبه كان هدفا لسلسلة محاولات لسرقة بيانات مواقع إلكترونية منذ كانون الثاني، لكن أيا منها لم ينجح في سرقة أو اختراق أي بيانات للحملة.



وقال حزب “إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون حسب سكاي نيوز عربية إنه تعرض لخمس هجمات متطورة على الأقل حاولت خداع عدد كبير من أعضاء الحملة الانتخابية للضغط على صفحات إلكترونية مزيفة تبدو وكأنها صفحات احترافية.



وأشار فريق ماكرون إلى أن شركة (ترند مايكرو) الأمنية أكدت وقوع أحدث الهجمات حيث عثر الباحثون في الشركة على صلات بمجموعة تجسس تدعى “بون ستورم”.



ويربط خبراء آخرون هذه المجموعة والمعروفة أيضا باسم “فانسي بير” أو “إيه.بي.تي. 28” بوكالة التجسس العسكرية الروسية (جي.آر.يو).



وسيواجه ماكرون وهو مرشح وسطي مستقل، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في السابع من أيار المقبل.



وقال حزب إلى الأمام في بيان “إيمانويل ماكرون هو المرشح الوحيد المستهدف في الحملة الرئاسية الفرنسية… هذا ليس من قبيل الصدفة”.



وقالت حملة ماكرون إنها شنت هجمات مضادة استهدفت الصفحات الالكترونية المزيفة التي استهدفت خداع موظفي الحملة لدفعهم لكشف بياناتهم.



وأضاف فريق ماكرون أن الحملة قررت كإجراء احترازي عدم استخدام البريد الالكتروني في تبادل المعلومات السرية.

سبأ [27/أبريل/2017] عمان – سبأ :سبأ