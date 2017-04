Marib: Ciblage des rassemblements des mercenaires



MARIB, 26 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblee des rassemblements des mercenaires dans la zone de Tabat Al-Matar au district de Sourwah.

Une source militaire a indiqué à SABA, que le bombardement a fait des pertes humaines et matérielles parmi les rangs des mercenaires et la destruction d'un véhicule militaire y appartenant.

La source a ajouté que l'unité d'élite de l'armée et des comités populaire sa réussi à tuer deux mercenaires à la vallée d'Al-Rabea'ah au district de Sourwah.

