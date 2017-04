L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre de soldats saoudiens et destruction de deux vehicules militaire appartenant à l'ennemi



ASIR, 27 Avril (SABA)-Deux soldats saoudiens ont été tuees et deux véhicules militaire appartenant à l'ennemi ont été détruit dans des opérations exécutées par l'armée et les comités populaires à Asir.



Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée et des comités populaires ont tendu une embuscade à l'Est d'Al-Raboua'ah, causant le meurtre de deux soldats saoudiens et la destruction de deux véhicules militaires.



La source a ajouté que d'autres unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un kit militaire appartenant à l'ennemi au site d'Al-Masni et son équipage a été tuees, en plus de lancer des roquettes de Katioucha contre le camp d'Al-Hajiz.







