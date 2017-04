Meurtre des leaders des mercenaires, tentative échouée de l'ennemi de s'infiltrer vers la zone d'Himiar



TAIZ, 27 Avril (SABA)-Un certain nombre des mercenaires de l'agression saoudienne ont ete tués lors du ciblage de l'armée et des comités populaires de leur rassemblement au district de Moka.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de s'infiltrer vers l'un des sites dans la zone d'Himiar, affirmant le meurtre et la blessure d'un certain nombre parmi leurs rangs.



AM



