Tentative échouée des mercenaires vers Midi



HAJJAH, 27 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaire ont fait échoué une troisième tentative des mercenaires de l'agression saoudienne vers la zone de Midi.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les comités populaires ont fait échoué la troisième tentative des mercenaires de se progresser vers la zone de Midi, en les infligeant de grandes pertes humaines et matérielles.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre la zone d'Al-Mazraq au gouvernorat d'Hajjah.



[27/أبريل/2017]SABA