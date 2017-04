Sharaf rencontre le principal conseiller politique à l'envoyé du Secrétaire général des Nations Unies au Yémen





SANA'A, 26 Avril (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abduallah, a rencontré le principal conseiller politique à l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Yémen à Sana'a.



Au cours de la rencontre, ils ont discuté de nombreux sujets et des points importants sur les derniers développements et des initiatives attendues par les Nations Unies, en plus des répercussions de la guerre de l'agression, qui a causé du tort aux citoyens du peuple yéménite.



Lors de la rencontre, Sharaf a apprécié le rôle joué par les Nations Unies, appelant à tous qui deux cherche la paix dans la région à faire tous les efforts pour servir la sécurité et la stabilité de la région et du monde.



[27/أبريل/2017]SABA