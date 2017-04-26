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وكيل وزارة التربية يتفقد ورشة إنتاج المقاعد المدرسية بمكتب التربية بذمار
[26/أبريل/2017]
ذمار - سبأ :

 تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم علي الحيمي ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار احمد الوشلي اليوم، سير العمل في ورشة إنتاج وترميم المقاعد المدرسية بمكتب التربية.

واستمعا من مدير الورشة احمد الأسدي إلى شرح حول سير العمل في الورشة وطاقتها الإنتاجية وإمكانية رفعها، وكذا طرق صناعة وترميم المقاعد، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها إدارة الورشة والعاملين فيها وسبل معالجتها.

وأشاد وكيل وزارة التربية بجهود إدارة وعمال الورشة في إنتاج المقاعد وترميمها .. مشيرا إلى أهمية الورشة في توفير احتياجات المدارس وتغطية العجز في المقاعد الدراسية.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات الورشة الضرورية ومتطلبات رفع طاقتها الإنتاجية وبما يساعد على جعلها ورشة مركزية لتلبية احتياجات المدارس بمحافظات ذمار والبيضاء وريمة.

كما التقى الوكيل الحيمي ومدير مكت بالتربية بالمحافظة رئيس وأعضاء الفريق الوزاري لتجديد عقود معلمات الريف.

ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بتجديد عقود 99 معلمة في أربع مديريات مستهدفة هي مغرب عنس والمنار وضوران ووصاب العالي.

إلى ذلك اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير مكتب التربية بالمحافظة على سير العملية التعليمية بمديرية ميفعة عنس، حيث زارا مدرسة الوحدة في ورقه، والتقيا فريق التطوير المدرسي.

وعبرا عن ارتياحهما لاستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

رافقه مستشار وزارة التربية والتعليم يحيى الطوق ومدير عام الرقابة بالوزارة شاكر قصيله ومدير عام مديرية ميفعة عنس علي الكبسي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية علي القيسي.

سبـأ
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