[26/أبريل/2017]
عسير - سبأ :
قتل جنديان سعوديان ودمرت آليتين عسكريتين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في عسير .
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نصبت كمين محكم إستهدفت جنود العدو السعودي ما أدى إلى مصرع جنديين سعوديين وإعطاب آلية عسكرية شرق الربوعة .
وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى في الجيش واللجان الشعبية أعطبت طقم سعودي في موقع المسنى بالربوعة ومصرع من كان على متنه، بالإضافة إلى إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على معسكر الحاجر .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت موقع المنتزه وأماكن تمركز العدو السعودي في الخوبة ما أدى إلى نشوب حريق في موقع ملحمة .
سبـأ