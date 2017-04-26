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مصرع عدد من الجنود السعوديين ودك تجمعاتهم بنجران
[26/أبريل/2017]
نجران - سبأ :

 لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم اليوم في قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع وتجمعات الجنود السعوديين بنجران .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقعي الطلعة وغرب الفواز والسديس ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وهروع سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت ايضاً تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في موقع ذور عين وخلف الشبكة ومعسكر الضبعة محققة إصابات مباشرة .

سبـأ
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