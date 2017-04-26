محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إستكمال إجراءات البطاقة السلعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية صنعاء - سبأ :



ناقش إجتماع بجامعة صنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووزير الصناعة والتجارة عبده بشر ، الملاحظات المقدمة من قيادة نقابات أعضاء هيئة التدريس حول البطاقة التنموينية وإجراءات تنفيذها واستكمالها .



واستعرض الإجتماع الذي ضم رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور إبراهيم المطاع وقيادات نقابات أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية، الإجراءات الخاصة بالبطاقة التموينية وآلية صرف بقية الراتب كسيولة نقدية بواقع 30 في المائة وتوفير بريدي بواقع 20 بالمائة والضمانات المصاحبة لها بما يضمن إستمراريتها.



وأقر الإجتماع بدء تنفيذ البطاقة السلعية لمنتسبي الجامعات الحكومية بما يضمن إعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة جراء تأخر صرف الرواتب وتخفيف معاناتهم بما يكفل القيام بواجبهم في الإستمرار بالعملية التعليمية.



كما أقر الإجتماع رفع الإضراب من قبل منتسبي الجامعة من المدرسين والموظفين والإستمرار في العملية التعليمية.



وفي الإجتماع أكد وزير التعليم العالي إهتمام حكومة الإنقاذ بتوفير إحتياجات موظفي الدولة وفي المقدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات اليمنية ..موضحاً أن المعاناة المترتبة على الوضع الإقتصادي لا يمس شريحة بعينها وإنما يمس الشعب اليمني بأكمله.



فيما أوضح وزير الصناعة والتجارة الحرص على تقديم الدعم اللازم لمنتسبي الجامعات وتوفير إحتياجاتهم من المواد التموينية والسلعية .



وأكد حرص حكومة الإنقاذ على إيجاد حلول لمواجهة أزمة المرتبات التي توقفت منذ أكثر من سبعة أشهر وسعت إلى وضع المقترحات الكفيلة لتوفير احتياجات موظفي الدولة من المواد الغذائية وتوفير جزء من العملة النقدية بما يمكنهم من مواجهة متطلبات حياتهم المعيشية.



وأشار الوزير بشر إلى تعدد نقاط صرف المواد الغذائية بالأسعار الحالية الموجودة في السوق وبدون رسوم إضافية .. لافتا إلى أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع التجار حددت ذلك.



كما أكد وزير الصناعة والتجارة أن دعم الجامعات ومنتسبيها سيكون كبيرا لدورهم في بناء المجتمع وتنمية مهاراته الإبداعية والعلمية.

سبـأ [26/أبريل/2017]سبـأ