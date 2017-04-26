محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات تدشن بصنعاء الحملة الأولى حول خطر السموم والمبيدات صنعاء - سبأ :



دشنت مؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات اليوم بصنعاء حملة توعوية للتوعية بأضرار المبيدات التي ترش على شجرة القات في محافظة صنعاء وعدن وحضرموت .



تستهدف الحملة التي تنفذ تحت شعار "سموم ومبيدات القات.. القاتل الخفي " الشباب والمجتمع من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة صنعاء..



وقال مدير المؤسسة عيدورس بارحمة خلال الاحتفال الذي أقيم في كلية الطب بجامعة صنعاء، " إن أكثر من 72% من الرجال يتعاطون القات و33% من النساء وعدد كبيرا من الأطفال".



وأشار إلى أن الحملة التي ستنفذها المؤسسة في محافظات عدن وصنعاء وحضرموت تهدف إلى التوعية بالأضرار التي تسببها السموم التي ترش على شجرة القات على المتعاطين لها.



وأكد أن نسبة كبيرة من الذين يتعاطون القات يتأثرون بهذه السموم وأن أكثر أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الفم والأسنان واللثة وسرطان الفم سببها الأول هي تلك السموم التي ترش على شجرة القات.



وتعد الحملة من ضمن برامج التوعية التي تقيمها مؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات، وبرعاية من شركة يمن موبايل للهاتف النقال، حيث تستهدف ثلاث محافظات يمنية وهي صنعاء، عدن، وحضرموت خلال الفترة أبريل - مايو 2017.

سبـأ [26/أبريل/2017]سبـأ