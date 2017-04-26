مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة (مصحح) واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي . مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية. انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية... الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.