[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
وزعت مدرسة الحسن بن علي بمنطقة حزيز بمديرية سنحان وبني بهلول اليوم سلال غذائية للمعلمين بالمدرسة خلال العام الحالي.
وأوضح مدير المدرسة أحمد محسن الأكوع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم توزيع 35 سلة غذائية كمرحلة أولى بدعم تجار وفاعلي خير بالمنطقة للمعلمين تقديرا للظروف التي يمرون بها خلال المرحلة الراهنة.
وأكد أنه سيتم توزيع سلال غذائية على بقية المعلمين الذين واصلوا التعليم .. مشيدا بجهود العاملين الإدارية والمعلمين والتجار ودعمهم في إستمرار العملية التعليمية.
سبأ