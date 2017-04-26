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الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.
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  رياضة
صورة أرشيفية من البطولة
الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف حيث افتتح لاعبه محمد علوس التسجيل في الدقيقة 12، قبل ان يعدل لاعب الاتحاد هيثم السالمي النتيجة في الدقيقة 14، وتقدم الوحدة مجدداً بواسطة هدافه علي خليل في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 73 أحرز لاعب اتحاد اب سليم الجعدي هدف التعديل الثاني، لكن رد الوحدة جاء قوياً بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية بواسطة عبدالعزيز الجماعي، عبدالمجيد صبارة ، ومحمد علوس في الدقائق 74 ، 78 ، و89 على الترتيب.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى عشر نقاط محتلاً المركز الأول للمجموعة الثانية مؤقتاً، في حين بقي الاتحاد في المركز الرابع مؤقتاً بثلاث نقاط.

وتتواصل منافسات هذه الجولة ضمن المجموعة ذاتها غداً الخميس بلقاء يجمع أهلي صنعاء الثاني بتسع نقاط وضيفه أهلي الحديدة الثالث بأربع نقاط.

وتختتم مباريات هذه الجولة للمجموعة الثانية التي تقام منافساتها على ملعب نادي وحدة صنعاء بعد غدٍ الجمعة بلقاء يجمع الجريحان منتخب عمران الخامس بنقطة وحيدة ومتذيل الترتيب بالرصيد ذاته فريق شعب صنعاء.

سبأ
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