|
السلطات الإسبانية توقف مصريا وإسبانيا يشتبه بارتباطهما بتنظيم ''داعش''
[26/أبريل/2017] مدريد - سبأ:
أعلنت السلطات الامنية الإسبانية أنها اعتقلت اليوم مصريا وإسبانيا للاشتباه بارتباطهما بتنظيم “داعش” الإرهابي وتجنيد أشخاص لصالحه.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن الإسباني سبق وتم اعتقال زوجته بالشبهة نفسها المتعلقة بالعمل الدعائي والتجنيد لمصلحة الإرهابيين.
وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت أمس اعتقال ثمانية اشخاص معظمهم من المغرب بتهمة الارتباط بمجموعات مسلحة والتورط في الجريمة المنظمة وذلك خلال عمليات دهم واقتحام بمدينة برشلونة شمال البلاد.
سبأ