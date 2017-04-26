تدمير جرافات وآليات ومصرع وإصابة عدد من جنود الجيش السعودي بجيزان [26/أبريل/2017] جيزان - سبأ:

دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من الجرافات والآليات العسكرية بجيزان بقصف صاروخي ومدفعي ومصرع وإصابة عدد من جنود الجيش السعودي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي أماكن تمركز الجيش السعودي في الخوبة ونشوب حريق في موقع ملحمة إثر قصف مدفعي.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر عطار محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب جرافات وآليات بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في قرية القفل واندلاع حريق في المكان المستهدف.

سبأ