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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 07:55:25م
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وكيل محافظة المحويت يلتقي رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر
[26/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
ناقش وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري اليوم مع رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، سيد أسد الله إمكانية دعم الصليب الأحمر للمحافظة في مجالات الأمن الغذائي وتحسين أوضاع النازحين.

وفي اللقاء أكد الوكيل الذماري استعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات لأنشطة وبرامج الدعم الإغاثي والإنساني للصليب الأحمر والمنظمات الدولية وتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء المحافظة.

وأشاد بالجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في مختلف الجوانب الإنسانية والإغاثية وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .

من جانبه أكد رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر أسد الله أن اللجنة تعمل مع شركائها في العمل الإنساني والهلال الأحمر اليمني لمساعدة ضحايا النزاعات في المناطق الأكثر تضرراً بما يلبي الإحتياجات الطارئة .

وثمن الجهود الإنسانية التي تبذلها السلطة المحلية بالمحويت لتخفيف معانات المتضررين والنازحين في مناطق المحافظة.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مطهر شرف ورئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني مرشد العليي، تقارير حول الإحتياجات الأساسية والطارئة التي تفتقر لها المحافظة ويتطلب تدخل الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية في دعمها.

وأشاروا إلى معانات النازحين بمناطق المحافظة وإمكانية تقديم الصليب الحمر لمساعدات إنسانية تخفف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة .. لافتين إلى احتياجات النازحين الكبيرة وما يتطلبه ذلك من تضافر للجهود في سبيل تعزيز الأمن الغذائي لهم.
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