تكريم معلمات وطالبات مدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة [26/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

كرمت مدرسة عذبان الأساسية الثانوية بمديرية الحوك محافظة الحديدة الطالبات المتفوقات والمعلمات المبرزات في المدرسة.



وفي التكريم ألقيت كلمات عن إدارة المدرسة والمعلمات والطالبات أشارت إلى أهمية التكريم في تحفيز المعلمات والطالبات في التحصيل العلمي.



وأشادت بدور معلمات المدرسة والطالبات وصمودهن في إستمرار العملية التعليمية رغم إستمرار العدوان والقصف .. منوهة بتضحيات المعلمات والطالبات وتواجدهن في الفصول الدراسة وتعزيز الأداء والتحصيل العلمي في مختلف المراحل الأساسية.



وأكدت الكلمات أن إستمرار التعليم تحد وصمود في مواجهة العدوان الذي يسعى لتعطيل العملية التعليمية وإفشال التعليم .



وفي ختام الحفل الذي تخلله أناشيد لزهرات المدرسة ومسرحية، تم تكريم مديرة المدرسة لطفية قليقل وكذا تكريم الأم المثالية، كما تم تكريم الطالبات المشاركات في المسابقة المنهجية وتكريم وكيلات المدرسة ومعلمات الشهادتين الأساسية والثانوية بالإضافة إلى تكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة الثانوية بالمدرسة.

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