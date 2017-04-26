ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 07:20:37م
مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.
آخر الأخبار:
تكريم معلمات وطالبات مدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة
مصرع 24 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في كينيا
الصين تجدد موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا
معهد الإبداع اليمني للتدريب والتنمية بحجة يحتفي بتخرج الدفعة الثامنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم معلمات وطالبات مدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة
[26/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
كرمت مدرسة عذبان الأساسية الثانوية بمديرية الحوك محافظة الحديدة الطالبات المتفوقات والمعلمات المبرزات في المدرسة.

وفي التكريم ألقيت كلمات عن إدارة المدرسة والمعلمات والطالبات أشارت إلى أهمية التكريم في تحفيز المعلمات والطالبات في التحصيل العلمي.

وأشادت بدور معلمات المدرسة والطالبات وصمودهن في إستمرار العملية التعليمية رغم إستمرار العدوان والقصف .. منوهة بتضحيات المعلمات والطالبات وتواجدهن في الفصول الدراسة وتعزيز الأداء والتحصيل العلمي في مختلف المراحل الأساسية.

وأكدت الكلمات أن إستمرار التعليم تحد وصمود في مواجهة العدوان الذي يسعى لتعطيل العملية التعليمية وإفشال التعليم .

وفي ختام الحفل الذي تخلله أناشيد لزهرات المدرسة ومسرحية، تم تكريم مديرة المدرسة  لطفية قليقل وكذا تكريم الأم المثالية، كما تم تكريم الطالبات المشاركات في المسابقة المنهجية وتكريم وكيلات المدرسة ومعلمات الشهادتين الأساسية والثانوية بالإضافة إلى تكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة الثانوية بالمدرسة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
معهد الإبداع اليمني للتدريب والتنمية بحجة يحتفي بتخرج الدفعة الثامنة
مستشفى 22مايو بضلاع همدان يبدأ تقديم الخدمات الصحية المجانية
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان
مناقشة سير عملية الترسيم الجمركي بمحافظة حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف موقع المنتزة بجيزان ومعسكر الحاجر بعسير
مناقشة سير العمل بمكتب الصناعة والتجارية بمحافظة صنعاء
إحراق مخزن أسلحة ودك عدد من مواقع الجيش السعودي وتجمعاتهم بنجران
ورشة بصنعاء لتدشين الشراكة في البحث العلمي وإرتباطه بأولويات التنمية بين القطاعين العام والخاص
وزير الخارجية :المؤتمر وأنصار الله كيان واحد وسنقاوم العدوان حتى مائة سنة
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[26/أبريل/2017]
أبناء مديرية الدريهمي بالحديدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[26/أبريل/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017]
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by