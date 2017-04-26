مصرع 24 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في كينيا [26/أبريل/2017] مومباسا - سبأ:

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح اليوم في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة صهريج على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.



ونقلت (رويترز) عن ليونارد كيمايو قائد شرطة منطقة كيبويزي قوله.. إن “سائق الحافلة حاول تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع ولكنه اصطدم بشاحنة محملة بشحنة من الزيت قادمة من الاتجاه المعاكس ما تسبب بمصرع 24 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 19 آخرين”.



يذكر أن حوادث السير منتشرة بشكل متكرر في كينيا وتتسبب بمقتل نحو 3000 شخص سنويا في البلاد.

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