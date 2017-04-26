ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 07:20:37م
مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.
آخر الأخبار:
تكريم معلمات وطالبات مدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة
مصرع 24 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في كينيا
الصين تجدد موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا
معهد الإبداع اليمني للتدريب والتنمية بحجة يحتفي بتخرج الدفعة الثامنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع 24 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صهريج في كينيا
[26/أبريل/2017] مومباسا - سبأ:
لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح اليوم في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة صهريج على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.

ونقلت (رويترز) عن ليونارد كيمايو قائد شرطة منطقة كيبويزي قوله.. إن “سائق الحافلة حاول تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع ولكنه اصطدم بشاحنة محملة بشحنة من الزيت قادمة من الاتجاه المعاكس ما تسبب بمصرع 24 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 19 آخرين”.

يذكر أن حوادث السير منتشرة بشكل متكرر في كينيا وتتسبب بمقتل نحو 3000 شخص سنويا في البلاد.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الصين تجدد موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا
الصين تؤكد اتخاذها إجراءات حازمة لحماية مصالحها بعد نشر واشنطن صواريخ بكوريا الجنوبية
مقاطعة أونتاريو الكندية تخطط لتجربة الدخل الشهري المنتظم لمواطنيها
فنزويلا تهدد بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية
تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 31 في جمهورية بورياتيا
مقتل 28 مسلحا من تنظيم (داعش) شرقي أفغانستان
الاحتلال الاسرائيلي يقضي بسجن فتاة مقدسية 10 أعوام
الصين تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
الولايات المتحدة تنشر معدات منظومة الدفاع الصاروخي ''ثاد'' في كوريا الجنوبية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[26/أبريل/2017]
أبناء مديرية الدريهمي بالحديدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[26/أبريل/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017]
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by