الصين تجدد موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا [26/أبريل/2017] بروكسل - سبأ:

جدد مبعوث الصين الخاص إلى سوريا السفير شيه شياو يان موقف بلاده الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية السورية ...مؤكدا أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن شياو يان دعا في تصريحات للصحفيين في بروكسل الأطراف الخارجية التي تحاول تغيير الحكومة في سوريا إلى أخذ الدروس من العراق وليبيا وقال: “علمتنا الخبرات السابقة أن التغيير البسيط في نظام الحكم سيجلب كارثة للبلاد كما حدث في العراق وليبيا وأماكن أخرى”.



وأشار شياو يان في تصريحه مساء أمس إلى أن الصين تولي اهتمامها لأربع قضايا في سوريا هي تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية ومحاربة الإرهاب وتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان التسوية السياسية من خلال الحوار... مشددا على ضرورة أن يكون لدى جميع الأطراف السورية المعنية “الثقة والإصرار على إيجاد حل نهائي يأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الفرقاء”.



وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يى أكد في الـ13 من الشهر الجاري موقف الصين الداعي إلى اعتماد الحل السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية فيما شددت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ورفض استخدام القوة العسكرية ضدها.

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