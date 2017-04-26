معهد الإبداع اليمني للتدريب والتنمية بحجة يحتفي بتخرج الدفعة الثامنة [26/أبريل/2017] حجة - سبأ:

إحتفى معهد الإبداع اليمني للتدريب والتنمية بمحافظة حجة اليوم بتخرج الدفعة الثامنة "دفعة بالعلم نبني وطننا "، من قسم الحاسوب الحاصلين على دبلوم ما بعد الثانوية وعددهم 28 خريجا وخريجة.



وفي الإحتفال هنأ وكيل المحافظة حميد العبيدي الخريجين والخريجات بهذه المناسبة التي تعتبر أولى الخطوات في حياتهم العملية .. لافتا إلى الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وما يتطلبه من حرص على إستمرار العملية التعليمية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.



وحث الخريجين على تطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات على الصعيد العملي والإسهام في بناء الوطن الذي يحتاج إلى عطاء أبنائه المؤهلين ... لافتا إلى أن إلتحاق الخريجين بسوق العمل سيفتح لهم مصدر دخل وتلبية إحتياجات المعيشية.



وألقيت في الحفل كلمات من قبل مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة عبدالله صبرة ومدير المعهد عبدالوهاب الهاتف وعن الطلاب الخريجين، أشادت بجهود القائمين على المعهد وحرص الكوادر التعليمية والتدريبية على إستمرار العمل وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان السافر.



تخلل الحفل الذي حضره قيادة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني وعدد من مسئولي المحافظة، عدد من الفقرات الفنية وقصائد شعرية.

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