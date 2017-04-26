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مستشفى 22مايو بضلاع همدان يبدأ تقديم الخدمات الصحية المجانية
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
بدأ مستشفى 22 مايو التعليمي بضلاع همدان محافظة صنعاء اليوم في تقديم الخدمات الصحية المجانية بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل منظمة اليونيسيف.
وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المستشفى بدأ تقديم الخدمات الصحية المجانية في تخصصات العمليات القيصرية والولادة الطبيعية ورعاية الحوامل والصحة الإنجابية ورقود الحضانة والأطفال على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار وكذا تخفيف معانات المواطنين .. مثمنا دور منظمة اليونيسيف في تمويل تقديم تلك الخدمات الطبية.
سبأ