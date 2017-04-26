[26/أبريل/2017] إب - سبأ:
نظم أبناء مديرية يريم بمحافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.
واستنكر المشاركون في الوقفة من المشائخ والأعيان والوجهاء، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي وما يقوم به الطابور الخامس من إثارة الفتنة ونشر الكراهية وبث الأكاذيب وشق الصف الوطني خدمة لدول تحالف العدوان والأضرار بمصلحة الوطن .
وأكد بيان صادر عن الوقفة ضرورة التلاحم وتعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. لافتا إلى أن مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والذاتية.
ودعا البيان إلى الإستمرار في رفد ودعم جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال لمواجهة لعدوان ودحر الغزاة والمحتلين .
سبأ