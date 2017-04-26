اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان





كشف تقرير الرصد السنوي الثاني الصادر عن إتحاد الإعلاميين اليمنيين عن أكثر من 133 انتهاكا متعمداً تعرض له الإعلاميين والصحفيين اليمنيين من قبل العدوان السعودي الأمريكي.



وأشار الاتحاد في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في صنعاء إلى أن من تلك الانتهاكات التي رصدها التقرير ، أكثر من 60 حالة قتل متعمد تعرض لها صحفيين وإعلاميين يمنيين جراء غارات طيران تحالف العدوان .



وأوضح التقرير أن بين تلك الانتهاكات جرح 9 صحفيين وإعلاميين آخرين و12 حالة تدمير منشآت إعلامية و7 حالات إيقاف بث عبر عرب سات وأربع حالات انتهاك استنساخ لمواقع وقنوات وإذاعات محلية من قبلا تحالف العدوان ومرتزقته وكذا 8 حالات حجب جزئي على النايل سات و28 حالة حجب على قناة يوتيوب وخمسة إغلاق حسابات شهيرة على فيسبوك .



وفي المؤتمر الصحفي أكد رئيس إتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله علي صبري أن الإتحاد سيظل يستقبل البلاغات حول الانتهاكات التي تعرض لها إعلاميين وصحفيين ومؤسسات إعلاميين وطنية حتى نهاية مايو المقبل وذلك من أجل إضافتها إلى التقرير السنوي الثاني للإتحاد الخاص بانتهاكات وجرائم العدوان السعودي الأمريكي في عامة الثاني بحق الإعلاميين والصحفيين الوطنيين وكذا المؤسسات الإعلامية الوطنية المناهضة للعدوان .

سبأ [26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ