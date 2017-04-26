[26/أبريل/2017] حجة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة حميد العبيدي، مستوى أداء العمل الجمركي في المحافظة وسير عملية ترسيم السيارات الجارية حاليا .
واستعرض الإجتماع بحضور مسئولي مكتبي الجمارك والمرور، آلية التنسيق بين جمارك المحافظة وجمارك محافظة عمران بشأن السيارات الواصلة من منفذ الوديعة.
وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتصلة برسوم السلامة الصادرة من إدارة المرور وإجراءات إصدار تعميم خاص بترسيم الدراجات النارية وتوريد السندات المحصلة من حملة الترسيم.
وفي الإجتماع شدد الوكيل العبيدي على ضرورة تعزيز العمل الجمركي وإنجاح حملة ترسيم السيارات وحث المواطنين مالكي السيارات غير المرسمة للإستفادة من التخفيض الجمركي الممنوح من قبل مصلحة الجمارك.
وأشار إلى أهمية تحصيل الموارد الجمركية وتوريدها للخزينة العامة والعمل على تجاوز أي سلبيات تحد من إنجاح عملية الترسيم .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تعترض سير العمل الجمركي .
سبأ