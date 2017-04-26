[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبدالله العنسي، سير العمل بمكتب الصناعة والتجارة.
وأكد الإجتماع بحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة أمين شايع أهمية تفعيل الرقابة مع تدفق السلع المهربة والمخزنة لتسويقها خلال شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى تكثيف النزول الميداني لمراقبة الباعة المتجولين.
وشدد الإجتماع على ضرورة إستحداث نقطتين جديدتين بمديريتي بني حشيش وأرحب لضمان دخول مقطورات الغاز المخصصة للمحافظة ووصولها إلى نقاط البيع ومتابعة مستوى تنفيذ قرار وزارة الصناعة بشان عرض وإشهار أسعار اللحوم والدواجن والرقابة على بيعها.
وأكد الوكيل العنسي أهمية تكثيف مستوى الرقابة ورفع مستوى التنسيق مع المكاتب المعنية .. مشيرا إلى أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في الرقابة على الأسعار وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
فيما استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة مهام اللجان الميدانية لحماية المستهلك .. مثمنا جهود الفرق الميدانية في هذا الجانب.
سبأ