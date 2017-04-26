[26/أبريل/2017] نجران - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اللجان الشعبية اليوم عدد من مواقع وتجمعات الجيش السعودي بنجران محققة إصابة مباشرة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت موقع الفواز السعودي بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى احتراق مخزن أسلحة بالموقع.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي معسكر الضبعة محققا إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في موقع ذور عين بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.
سبأ