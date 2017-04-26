ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:34م
مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.
آخر الأخبار:
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان
مناقشة سير عملية الترسيم الجمركي بمحافظة حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف موقع المنتزة بجيزان ومعسكر الحاجر بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية :المؤتمر وأنصار الله كيان واحد وسنقاوم العدوان حتى مائة سنة
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله أن اليمنيين قادرون على قهر العدوان بصمودهم وثباتهم وتماسكهم .

وأشار الوزير شرف خلال اختتام الدورة التدريبية التي نظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمشاركة عدد من القيادات العسكرية والمدنية إلى أن العدوان وحلفاءه كانوا ينتظرون من اليمنيين الخوف والانكفاء ، بينما اثبت هذا الشعب عظمته وقدرته على هزيمة العدوان ماديا ومعنويا .

وقال " لقد بعثت لوزيرة الخارجية السويدية ووزير الخارجية السويسري برسالتين تتعلقان باجتماع جنيف الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني جراء العدوان والحصار ، وطالبت فيهما من الدولتين والمجتمع الدولي العمل على رفع الحصار وإنهاء العدوان .



وأضاف " من يقول إننا مساكين ومستضعفين ، فلسنا كذلك نحن شعب الجبارين والحضارة والصمود والقوة ، صحيح نحن شعب طيب وكريم لكن إذا اعتدى علينا أحد فإننا ننتفض ونقلب الموازين ، ولم ولن نكون يوما ضعفاء وسوف نستمر في مواجهة العدوان حتى مائة سنة ومن يظن إننا سنستسلم فإنه واهم ولا يفهم شيئا عن تاريخ وشكيمة هذا الشعب" .

ودعا وزير الخارجية كل من يحاول شق الصف الوطني إلى مراجعة حساباته والتغلب على أي مشاكل وخلافات في الأطر الداخلية والمؤسسية والسياسية بعيدا عن الإعلام وتضخيم الأشياء.

وتابع " نحن قادرون على تجاوز أي خلافات فيما بيننا، فالمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم يد وكيان واحد والوظائف والمراكز الوظيفية لن تشق صفنا الوطني أبدا ولدينا الحكماء والقيادات والرموز الوطنية القادرة على تلافي أي خلافات أو أخطاء".

وأردف الوزير شرف بالقول " أنا وزير خارجية الجمهورية اليمنية في حكومة الإنقاذ ومن هذا الشعب اليمني العظيم وأقول لكم بأن أي حديث عن أي مفاوضات سرية تجري هنا أو هناك من تحت الطاولة مع العدوان السعودي لا تلبي طموحات الشعب وتوقف العدوان فإنها مرفوضة ولن تتم وليس لها أي معنى.

واختتم وزير الخارجية " نحن نحمل البندقية بيد وغصن الزيتون بيد، ومن اراد في الإقليم والعالم سلاما فنحن له ومن اراد حربا فنحن لها ، ولن نترك البندقية وأي شخص يتخلى عنها على أساس أنه يبحث عن السلام فلن يحصل عليه بهذه الطريقة".

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان
مناقشة سير عملية الترسيم الجمركي بمحافظة حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف موقع المنتزة بجيزان ومعسكر الحاجر بعسير
مناقشة سير العمل بمكتب الصناعة والتجارية بمحافظة صنعاء
إحراق مخزن أسلحة ودك عدد من مواقع الجيش السعودي وتجمعاتهم بنجران
ورشة بصنعاء لتدشين الشراكة في البحث العلمي وإرتباطه بأولويات التنمية بين القطاعين العام والخاص
وكيل محافظة المحويت يطلع على نشاط المخيم الطبي الـ 12 لإزالة المياه البيضاء
اختتام فعاليات المعرض اليمني للاختراعات بجامعة صنعاء
مصرع عدد من قيادات مرتزقة العدوان بالمخا وكسر زحف لهم بمنطقة حمير بتعز
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[26/أبريل/2017]
أبناء مديرية الدريهمي بالحديدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[26/أبريل/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017]
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by