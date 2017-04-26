[26/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
اطلع وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري اليوم على نشاط مخيم النور الطبي المجاني الـ 12 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في المستشفى الجمهوري والذي تم تدشينه الاثنين الماضي ويستمر حتى 29 أبريل الجاري.
واستمع الوكيل الذماري من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أمين حبيش إلى شرح حول برنامج المخيم الذي ينفذه البرنامج الوطني لمكافحة العمى بتمويل جمعية العون المباشر، عبر فريق طبي وجراحي متكامل.
وبين الدكتور حبيش أن المخيم بدأ منذ الاثنين الماضي بتسجيل الحالات والكشف وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على أن يتم عقبها إجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات .. مبينا المخيم يستهدف إجراء 250 عملية جراحية.
وأكد الوكيل الذماري دعم وإهتمام السلطة المحلية بالمحافظة للمخيمات الطبية والعلاجية المجانية .. لافتا إلى أهمية المخيم الطبي المجاني في تخفيف معانات المواطنين من مختلف مديريات المحافظة.
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