محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة من افتتاح المعرض اختتام فعاليات المعرض اليمني للاختراعات بجامعة صنعاء





اختتمت بجامعة صنعاء اليوم فعاليات المعرض اليمني الثالث للاختراعات والمعرض الهندسي الأول للمشاريع والإبداعات الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكلية الهندسة بجامعة صنعاء.



وفي حفل الاختتام الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اشار وزير الصناعة والتجارة عبده بشر إلى ان اختتام المعرض هو تدشين مرحلة جديدة للمخترع اليمني الذي يجب ان يعطى المزيد من الاهتمام لتنفيذ مشاريعه على ارض الواقع.



وقال" لقد تم الإعلان عن رصد مليار ريال لدعم المخترعين اليمنيين متوفر منها حتى الان 200 مليون ريال والعمل جاري الان لاستكمال إنشاء الهيئة الوطنية لرعاية وتنمية الاختراعات التي ستهتم بالمخترعين من كافة محافظة الجمهورية في شتى المجالات".



ودعا بشر كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة الى العمل الجاد من اجل تفعيل الصناديق التابعة لها وتسخير جزء من مخصصاتها لدعم المخترعين وتسهيل كافة الصعاب أمامهم والأخذ بأيديهم لتنفيذ مشاريعهم على ارض الواقع وبما يسهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.



وشدد على ضرورة البدء الفعلي بتنفيذ المشاريع المشاركة في المعرض وإعطائها الاهتمام الكافي من قبل القائمين عليه والشروع في الإجراءات اللازمة لتطبيقها كمشاريع فاعلة على ارض الواقع خلال الفترة القليلة القادمة.



وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبد الله الشامي ونائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارات المعنية أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض عبد الإله شيبان ان المشاركين في المعرض أثبتوا قدرة الشباب اليمني على الإبداع رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي الذي يشن على بلادنا بمختلف الأدوات والوسائل من قبل دول العدوان.



وقال " صحيح ان الصعوبات والتحديات كبيرة لكن الأمل والفرص لليمن الواعد اقرب للمنال وما علينا إلا البدء الجاد والصادق في العمل بتكاملية بين كافة الجهات ذات العلاقة لنصل الي مزيد من النتائج والإبداع".



ودعا الى ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تقدم من وزارات الصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني تهدف إلي إعادة رسم سياسات البناء والنهوض بالمبدعين والمخترعين في مجالات البحث العلمي والهندسي.



وأشاد شيبان بكافة جهود الجهات ذات العلاقة والتي بذلت في سبيل إنجاح هذه الفعالية وما وجهته من رسائل أكدت صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم.



تخلل الفعالية تكريم عميد المخترعين اليمنيين المهندس محمد العفيفي للجهود التي يبذلها في مجال البحث العلمي وعن اختراعه في المعرض الخاص بجهاز اكتشاف الحالات العصبية والنفسية وكذا تكريم ثلاثة من طلاب مدارس أمانة العاصمة وهم علاء عبد الله المشرع عن اختراعه المصعد بالخلايا الشمسية والدريل الكهربائي 6 فولت وبراية أقلام الرصاص الكهربائية ' والطفل ابراهيم الملصي عن اختراعه تطوير المركبة الفضائية والطفل احمد شيبان عن اختراعه اله قص الفلين إضافة إلى تكريم الطفل علاء الدين رباح يونس من دولة فلسطين الشقيقة عن اختراعه البروجكتر بانعكاس الضوء بالماء.



إلى ذلك اطلع عدد من الوزراء وقيادات الوزارات المشاركة في المعرض علی سير أعمال المعرض في اليوم الختامي وأجنحة المعرض وأقسامه المختلفة الذي يشارك فيه نحو 210 مخترعاً بنحو 148 اختراع ومشروع إبداعي تتقدمها مشاركات المخترعين من طلاب المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بنحو 60 بالمائة من إجمالي المشاريع والاختراعات المشاركة فيما تتوزع باقي الاختراعات على مشاريع تخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء ومشاريع إبداعية لعدد من المدارس الأهلية والحكومية بأمانة العاصمة إضافة الى المشاريع والاختراعات للجهات المخالفة .

سبأ [26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ