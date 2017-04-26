عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تؤكد اتخاذها إجراءات حازمة لحماية مصالحها بعد نشر واشنطن صواريخ بكوريا الجنوبية





أعربت الصين عن قلقها من نشر الولايات المتحدة الأمريكية منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية... مؤكدة انها ستتخذ إجراءات حازمة لحماية مصالحها.



وبدأت الولايات المتحدة الامريكية اليوم تسليم منظومة الدفاع الصاروخية “ثاد” لكوريا الجنوبية التي باشرت بدورها نصب معدات هذه المنظومة ما تسبب بتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ خلال مؤتمر صحفي اليوم .. “نتابع باهتمام هذه الأنباء ونحن نعرب للجانبين الأمريكي والكوري الجنوبي عن القلق البالغ حيال هذا الأمر” مضيفا .. “بكين ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية الحازمة لحماية مصالحها”.



وأوضح تشونينغ أن نشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية يقوض توازن القوى الاستراتيجية في المنطقة ولا يسهم في تحقيق هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ولا يحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة.



يشار إلى ان شبه الجزيرة الكورية تعيش حالة من التوتر منذ شهر بسبب التهديدات الأمريكية المتواصلة لكوريا الديمقراطية بالتوازى مع إجرائها مناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهو ما اعتبرته كوريا الديمقراطية تهديدا لأمنها القومي ردت عليه بإصرارها على المضي بامتلاك قوة الردع النووية والصاروخية المطلوبة.

سبأ [26/أبريل/2017] بكين-سبأ:سبأ