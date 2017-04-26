محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من قيادات مرتزقة العدوان بالمخا وكسر زحف لهم بمنطقة حمير بتعز





لقي عدد من قيادات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعا لهم في مديرية المخا بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعا لمرتزقة العدوان في مديرية المخا ما أدى إلى مصرع عدد من قيادات المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة العدوان باتجاه أحد المواقع في منطقة حمير بمديرية مقبنة .. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على محيط معسكر خالد، وأربع غارات على منطقة الزهاري، وثلاث غارات على مديرية موزع إحداها استهدفت شبكة اتصالات، وغارتين على مديرية الوازعية.

سبأ [26/أبريل/2017] تعز - سبأ:سبأ