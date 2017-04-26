ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 06:24:34م
مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.
آخر الأخبار:
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان
مناقشة سير عملية الترسيم الجمركي بمحافظة حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف موقع المنتزة بجيزان ومعسكر الحاجر بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الأوضاع الأمنية ومستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء
[26/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:


ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري رئيس اللجنة الأمنية، الأوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

واستعرض الإجتماع الذي ضم القيادات العسكرية والأمنية، مستوى تنفيذ الخطة الأمنية وآلية تفعيل غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة وتشكيل لجنة لتحديد خطة الإنتشار الأمني وتعزيز مهام رجال الأمن في كافة القطاعات والنقاط الأمنية والمحاور.

وأكد الإجتماع أهمية تفعيل قانون هيئة الشرطة وكذا تفعيل دور النقاط الأمنية على مستوى المحافظة وإيجاد حلول لأوضاع السجناء والمحتجزين على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة، وأقر مخاطبة رئيس النيابة والنائب العام لوضع حلول للسجناء الذين تم الإفراج عنهم من قبل المحكمة وما يزالون محتجزين من قبل النيابة رغم إنقضاء الفترة الزمنية للحجز.

وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة تنفيذ خطة الإنتشار الأمني وتفعيل جوانب التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكريس الجهود لضبط الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عنها .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يسعى لزعزعة الأمن والإستقرار والسكينة العامة.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة واللجان الشعبية وتفانيهم في حماية الوطن وتعزيز مناخ السلم الإجتماعي .. لافتا إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار يتطلب تضافر الجهود بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد المحافظ المنصوري على رفع الجاهزية الأمنية ورصد الأعمال التي تخل بالأمن والإستقرار .. مؤكدا ضرورة تعزيز الأداء الأمني بإعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع وليس مقتصر على الأجهزة الأمنية، في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: أكثر من 133 انتهاكا منها 60 حالة قتل متعمد للإعلاميين من قبل العدوان
مناقشة سير عملية الترسيم الجمركي بمحافظة حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف موقع المنتزة بجيزان ومعسكر الحاجر بعسير
مناقشة سير العمل بمكتب الصناعة والتجارية بمحافظة صنعاء
إحراق مخزن أسلحة ودك عدد من مواقع الجيش السعودي وتجمعاتهم بنجران
ورشة بصنعاء لتدشين الشراكة في البحث العلمي وإرتباطه بأولويات التنمية بين القطاعين العام والخاص
وزير الخارجية :المؤتمر وأنصار الله كيان واحد وسنقاوم العدوان حتى مائة سنة
وكيل محافظة المحويت يطلع على نشاط المخيم الطبي الـ 12 لإزالة المياه البيضاء
اختتام فعاليات المعرض اليمني للاختراعات بجامعة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية بمديرية يريم بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[26/أبريل/2017]
أبناء مديرية الدريهمي بالحديدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[26/أبريل/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017]
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by