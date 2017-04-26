محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأوضاع الأمنية ومستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء





ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري رئيس اللجنة الأمنية، الأوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.



واستعرض الإجتماع الذي ضم القيادات العسكرية والأمنية، مستوى تنفيذ الخطة الأمنية وآلية تفعيل غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة وتشكيل لجنة لتحديد خطة الإنتشار الأمني وتعزيز مهام رجال الأمن في كافة القطاعات والنقاط الأمنية والمحاور.



وأكد الإجتماع أهمية تفعيل قانون هيئة الشرطة وكذا تفعيل دور النقاط الأمنية على مستوى المحافظة وإيجاد حلول لأوضاع السجناء والمحتجزين على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة، وأقر مخاطبة رئيس النيابة والنائب العام لوضع حلول للسجناء الذين تم الإفراج عنهم من قبل المحكمة وما يزالون محتجزين من قبل النيابة رغم إنقضاء الفترة الزمنية للحجز.



وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة تنفيذ خطة الإنتشار الأمني وتفعيل جوانب التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكريس الجهود لضبط الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عنها .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يسعى لزعزعة الأمن والإستقرار والسكينة العامة.



وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة واللجان الشعبية وتفانيهم في حماية الوطن وتعزيز مناخ السلم الإجتماعي .. لافتا إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار يتطلب تضافر الجهود بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار.



وشدد المحافظ المنصوري على رفع الجاهزية الأمنية ورصد الأعمال التي تخل بالأمن والإستقرار .. مؤكدا ضرورة تعزيز الأداء الأمني بإعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع وليس مقتصر على الأجهزة الأمنية، في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن.

سبأ [26/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:سبأ