محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع شركة النفط بأمانة العاصمة يدشن حملة المعايرة لمحطات الوكلاء





دشن فرع شركه النفط بأمانة العاصمة حملة المعايرة لمحطات الوكلاء وذلك وفقا للبرنامج الزمني ألذي ينفذ كل ثلاثة أشهر .



واطلع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة عدنان عبد الكريم الغفاري ومعه مدير عام الإعلام النفطي والمعدني بوزارة النفط والمعادن حسن الزايدي اليوم على مستوى تنفيذ الحملة وكذا سير بيع المشتقات النفطية في عدد من محطات الشركة ووكلاء المحطات الخاصة التابعة لفرع الشركة .



وأوضح الغفاري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللجان الفنية الميدانية باشرت النزول المفاجئ على جميع محطات بيع الوقود دون استثناء سواء الذي تقوم بشراء المشتقات من شركة النفط أو التي تقوم بالشراء عبر القطاع التجاري وذلك وفق البرنامج المعد، والقيام بالعمل اللازم في كل محطة، ثم تحرير وتوثيق المحاضر اللازمة لنتائج الفحص على العيارات والجوانب الأخرى المتمثلة في الأمن والسلامة.



وأكد أن محطات فرع الشركة والوكلاء من أصحاب المحطات الخاصة التي يزيد عددها عن ثمانية وتسعين محطة مستمرة في ضخ المشتقات النفطية للمواطنين .. مشيراً إلى أن الفرع يتابع وبشكل مستمر من خلال النزول الميداني يوميا إلى جميع المحطات ووكلاء المحطات الخاصة والإشراف على البيع فيها وأن هذه المحطات ملتزمة بمعايير الجودة وسلامة المشتقات من اي خلط ومضبوطة العيار في عملية التعبئة للسيارات.



ولفت الغفاري إلى أنه يجري حالياً تركيب نظام البطاقة الإلكترونية في محطات الشركة حتى يتمكن المستخدم لهذه الخدمة وشراء المادة عبر النظام الإلكتروني الخاص عبر كاك بنك خدمة "نفط موبايلي".



وثمن التنسيق مع اتحاد ملاك المحطات ودعم قيادة الوزارة والشركة .. داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي محطة مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سبأ [26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ