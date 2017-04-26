رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللاعب شفاينشتايغر يشجع إبراهيموفيتش على الانتقال للدوري الأمريكي





شجع اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر زميله السابق في مانشستر يونايتد، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على الالتحاق به، والانتقال للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان شفاينشتايغر قد انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فريق شيكاغو فاير الأمريكي بسبب ندرة مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



وكثر الحديث في الفترة السابقة عن إمكانية انتقال زلاتان إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتحديدا لنادي لوس أنجلس غالاكسي، حيث لم يجدد تعاقده حتى الآن مع اليونايتد والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



ويواجه زلاتان مشكلة كبيرة هذه الأيام، بعد تعرضه لإصابة شديدة في الرباط الصليبي، مما قد يؤدي إلى عدم تعاقد اللاعب مع أي نادي جديد قبل تعافيه من الإصابة.

سبأ [26/أبريل/2017] واشنطن - سبأ:سبأ