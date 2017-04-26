مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي . مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية. انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية... وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.