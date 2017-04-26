[26/أبريل/2017] ريمة - سبأ:
نظمت مدرسة الفتح النموذجية بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم حفل تكريمي لطلاب وطالبات خريجي الثانوية العامة والمعلمين والمعلمات المبرزين.
وفي الحفل أشار وكيل محافظة ريمة حافظ الواحدي وأمين عام محلي مديرية الجبين ماجد أمين إلى أهمية تكريم الطلاب والمعلمين لتحفيزهم وتشجيعهم على إستمرار التحصيل العلمي.
وأكدا ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي الجاري بإعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء الشعوب والأمم وتطويرها .
وأشاد الوكيل الواحدي وأمين محلي الجبين بجهود إدارة المدرسة وكادرها في إستمرار العملية التعليمية وإيجاد جيل متسلح بالعلوم والمعرفة .
وتضمن الحفل بحضور رئيس المجلس القبلي بمديرية الجبين محمود أمين، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية والتربوية بالمديرية، فقرات فنية وأناشيد ومسرحيات .
وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلاب والمعلمين بالشهادات التقديرية والجوائز العينية .
سبأ