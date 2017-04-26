محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة إدارة الواجبات الزكوية بمحافظة إب





ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي الزنم، المواضيع المتصلة بنشاط وعمل إدارة الواجبات الزكوية ودرها خلال الفترة القادمة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام الواجبات الزكوية عبدالوهاب المعاين والمختصين، ما تم إنجازه في الحصر الميداني للمكلفين بدفع الزكاة في مركز المحافظة والمديريات.



واستمع الاجتماع إلى شرح مدير عام الواجبات الزكوية والمختصين حول الأعمال المنفذة والمنجزة في عملية الحصر والصعوبات التي تواجه المكتب وفروعه بالمديريات.



وفي الاجتماع أكد الوكيل الزنم ضرورة إنجاز الحصر وإيجاد قاعدة بيانات واقعية من الميدان .. مشيرا إلى أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك في متابعة تحصيل الزكاة المستحقة شرعا من كافة المكلفين في مركز المحافظة والمديريات .



وثمن دور العاملين في المكتب وجهودهم المبذولة رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .. مؤكدا دعم قيادة المحافظة ومساندتها لإنجاح مهام العاملين بالمكتب وتذليل الصعوبات بما يسهم في رفع الإيرادات الزكوية خاصة وهناك كثير من المكلفين لم يتم الوصول إليهم.



سبأ [26/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ