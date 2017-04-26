اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تتوقع زيادة نموها الاقتصادي بنسبة 5ر1 في المائة خلال 2017 برلين ـ سبأ:



أعلنت الحكومة الألمانية اليوم أنها عدلت توقعاتها للنمو لعامي 2017 و2018، حيث ساعد ازدهار سوق العمل وتعافي الطلب المحلي في تعويض تأثير الغموض العالمي على أكبر اقتصاد في أوروبا.



وتوقعت بريجيت تسيبريس وزيرة الاقتصاد الألمانية أن ينمو اقتصاد بلادها بـ5ر1% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع النمو في 2018 إلى 6ر1%.



وقالت تسيبريس "ينمو الاقتصاد الألماني بصورة مطردة ولا يزال على مسار النمو، رغم البيئة العالمية الغامضة"، مؤكدة أن الأداء الجيد لسوق العمل، إلى جانب قوة هيكل العمل ساعدا في ضمان اقتصاد محلي قوي.



وتوقعت الحكومة أيضا ارتفاعا في الصادرات الألمانية بـ3ر3% هذا العام وبـ8ر3% في 2018.

سبأ [26/أبريل/2017]سبأ