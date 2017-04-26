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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 05:52:34م
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تكريم طالبتين من أوائل الجمهورية وإحتفال بتخرج طالبات مدرسة 7 يوليو بمديرية شعوب
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


نظمت مديرية شعوب بأمانة العاصمة والمنطقة التعليمية بالمديرية اليوم حفل تكريم وتخرج طالبات مدرسة السابع من يوليو للبنات بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور محمد السقاف.

وفي الحفل تم تكريم طالبتين من أوائل الجمهورية للعام ٢٠١٥-٢٠١٦م من المدرسة ذاتها وكذا تخرج طالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧م وتكريم أوائل الخريجات.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب بالجهود المبذولة في إنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي الحالي في مدارس العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية .

وأشار إلى أن نجاح التعليم والدراسة يعكس مدى الصمود والصبر وروح التضحية لمنتسبي وزارة التربية والتعليم والمهام التي يقومون بها في سبيل إنجاح العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين على الشعب اليمني.

وألقيت في الحفل عدد من الكلمات من إدارة المدرسة، أشادت بجهود وزارة التربية ومكتبها بأمانة العاصمة في إنجاح العملية التربوية والتعليمية.

بدورها أهدت الطالبة هاجر الحطوار من أوائل الجمهورية للعام ٢٠١٥-٢٠١٦م تفوقها للشعب اليمني الصامد والصابر.

تخلل الحفل فعاليات متنوعة وأناشيد وفقرات فنية معبرة عن فرحة الطالبات بالتخرج.

سبأ
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