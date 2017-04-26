ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 05:52:34م
مجلس النواب يوجه رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
مجلس الأمن يصوت غدًا على قرار يخص الصراع حول الصحراء الغربية
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.
آخر الأخبار:
كندا تحذر من ''حرب تجارية'' مع اميركا
الجيش واللجان الشعبية يكسرون ثالث زحف لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه ميدي
فرع شركة النفط بأمانة العاصمة يدشن حملة المعايرة لمحطات الوكلاء
اللاعب شفاينشتايغر يشجع إبراهيموفيتش على الانتقال للدوري الأمريكي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
[26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.

وأحرز فرسان اليمن المركز الرابع في البطولة الدولية بعدما حصدوا ثلاث ميداليات فضية في فردي وفرقي الرمح، وبرونزيتي فردي وفرقي السيف "وتد وحلق وليمون وطابور هندي"، فيما ذهب لقب البطولة لمنتخب جنوب افريقيا، يليه منتخب عمان (المضيف) وصيفا، ثم المنتخب العراقي في المركز الثالث.

وضمت بعثة المنتخب الوطني برئاسة أمين عام إتحاد الفروسية المساعد جميل بشر الفرسان: بلال الصبري، جلال اليوسفي، مراد الفتيي، جهاد الفايق، محمد القملي وتوفيق الطويل، تحت إشراف المدرب الوطني فيصل الدباء ومساعده محمد شذان، إلى جانب الحكمين الوطنيين معين الحربي وجمال الطويل، وعضو الاتحاد الدكتور جابر البواب.

وفي التكريم الذي حضره وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد صالح القنع ووزير الدولة الدكتور حميد عوض المزجاجي وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان، أشاد وزير الشباب والرياضة بما حققه فرسان اليمن من إنجاز في البطولة الدولية رغم الصعوبات والمخاطر التي واجهوها وتحملهم مشاق السفر من أجل المشاركة في البطولة وتمثيل اليمن التمثيل المشرف.

وقال الوزير زيد: "نشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه منتخب الفروسية الوطنية، وهذا أكبر دليل على أن الانسان اليمني أكبر من كل التحديات إذا ما أتيحت له الفرصة في التعبير عن قدراته وهويته الوطنية".

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم الدعم اللازم لأنشطة اتحاد الفروسية وفقا للإمكانيات المتاحة، لافتا إلى حرصها على تقدير أبطال اليمن أصحاب الانجازات الخارجية وتتطلع لتكريمهم التكريم اللائق والمشرف الذي يستحقونه.

تخلل التكريم الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف والوكيل لقطاع الشباب عبدالرحمن الحسني والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبدالله الدهبلي والوكيل المساعد لقطاع الشباب أحمد العشاري، وأمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري والنائب الأول لرئيس اتحاد الفروسية والهجن ياسر نصار والنائب الثاني لرئيس الاتحاد نجيب العذري، عرض بروجكتور لفيلم وثائقي استعرض انجازات اتحاد الفروسية والهجن التي تحققت منذ التأسيس على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي الختام جرى تكريم بعثة المنتخب الوطني بالدروع وشهادات التقدير، إلى جانب تكريم الجهات الحاضنة لرياضة الفروسية.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
اللاعب شفاينشتايغر يشجع إبراهيموفيتش على الانتقال للدوري الأمريكي
نادي برشلونة يقرر التخلص من ثلاثة لاعبين
ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو
لجنة العقوبات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم توقف مدافع ريال مدريد راموس مباراة واحدة
إيجلز وجودة فوود إلى نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
الروسي غاباشفيلي يبلغ ثاني أدور بطولة أنينج الصينية للتنس
مديرية الوحدة تتوج بمسابقة الكرة الطائرة والصافية بالطاولة والشطرنج بدورة الألعاب المدرسية
الحارس تير شتيغن يجدد عقده مع برشلونة حتى 2022
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
موناكو يلتقي سان جيرمان الاربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
أبناء مديرية الدريهمي بالحديدة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[26/أبريل/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم خلال الساعات الماضية
[26/أبريل/2017]
وزير النقل يؤكد تعرض ميناء الحديدة لحصار بحري خانق من قبل العدوان السعودي
[25/أبريل/2017]
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[25/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by