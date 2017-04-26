رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان





كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم في نادي بلقيس بصنعاء أبطال المنتخب الوطني للفروسية الحاصل على المركز الرابع بالبطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الأوتاد التي أقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة 9 - 13 مارس الماضي بمشاركة منتخبات 7 دول.



وأحرز فرسان اليمن المركز الرابع في البطولة الدولية بعدما حصدوا ثلاث ميداليات فضية في فردي وفرقي الرمح، وبرونزيتي فردي وفرقي السيف "وتد وحلق وليمون وطابور هندي"، فيما ذهب لقب البطولة لمنتخب جنوب افريقيا، يليه منتخب عمان (المضيف) وصيفا، ثم المنتخب العراقي في المركز الثالث.



وضمت بعثة المنتخب الوطني برئاسة أمين عام إتحاد الفروسية المساعد جميل بشر الفرسان: بلال الصبري، جلال اليوسفي، مراد الفتيي، جهاد الفايق، محمد القملي وتوفيق الطويل، تحت إشراف المدرب الوطني فيصل الدباء ومساعده محمد شذان، إلى جانب الحكمين الوطنيين معين الحربي وجمال الطويل، وعضو الاتحاد الدكتور جابر البواب.



وفي التكريم الذي حضره وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد صالح القنع ووزير الدولة الدكتور حميد عوض المزجاجي وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان، أشاد وزير الشباب والرياضة بما حققه فرسان اليمن من إنجاز في البطولة الدولية رغم الصعوبات والمخاطر التي واجهوها وتحملهم مشاق السفر من أجل المشاركة في البطولة وتمثيل اليمن التمثيل المشرف.



وقال الوزير زيد: "نشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه منتخب الفروسية الوطنية، وهذا أكبر دليل على أن الانسان اليمني أكبر من كل التحديات إذا ما أتيحت له الفرصة في التعبير عن قدراته وهويته الوطنية".



وأكد أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم الدعم اللازم لأنشطة اتحاد الفروسية وفقا للإمكانيات المتاحة، لافتا إلى حرصها على تقدير أبطال اليمن أصحاب الانجازات الخارجية وتتطلع لتكريمهم التكريم اللائق والمشرف الذي يستحقونه.



تخلل التكريم الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف والوكيل لقطاع الشباب عبدالرحمن الحسني والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبدالله الدهبلي والوكيل المساعد لقطاع الشباب أحمد العشاري، وأمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري والنائب الأول لرئيس اتحاد الفروسية والهجن ياسر نصار والنائب الثاني لرئيس الاتحاد نجيب العذري، عرض بروجكتور لفيلم وثائقي استعرض انجازات اتحاد الفروسية والهجن التي تحققت منذ التأسيس على الصعيدين الداخلي والخارجي.



وفي الختام جرى تكريم بعثة المنتخب الوطني بالدروع وشهادات التقدير، إلى جانب تكريم الجهات الحاضنة لرياضة الفروسية.

سبأ [26/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ