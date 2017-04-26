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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - أبريل - 2017 الساعة 05:52:34م
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برنامج الأغذية العالمي بصعدة ينظم ورشة حول مشروع الطوارئ الجديد
[26/أبريل/2017] صعدة - سبأ:


عقدت بمحافظة صعدة اليوم ورشة عمل خاصة بمشروع الطوارئ الجديد، نظمها مكتب برنامج الأغذية العالمي بالمحافظة.

هدفت الورشة بمشاركة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة بالمحافظة، إلى التوعية وفهم إستراتيجية الأمن الغذائي والحالة التغذوية ومعرفة إستراتيجية الإستجابة وكذا الإلتزام من كافة المعنيين لدعم الإسترتيجية الجديدة للوصول إلى مخرجات أفضل للبرنامج.

وفي الورشة أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى الوضع الغذائي المتردي بالمحافظة جراء العدوان والحصار منذ أكثر من عامين .. مبينا أن العدوان لم يكتف بحصاره إغلاق المطارات والموانئ لمنع الغذاء والدواء بل عمد لتدمير الطرق والجسور واستهداف ناقلات الغذاء.

وأشاد بدور برنامج الأغذية العالمي وما يقدمه للمحافظة من مساعدات غذائية رغم قلتها وعدم تلبية الإحتياج الفعلي .. معبرا عن أمله في زيادة الدعم للمحافظة كون الإحتياج القائم كبير في ظل همجية العدوان واستهدافه سبل معيشة المواطنين من المزارع والمحلات التجارية والمصانع وتدمير كافة مقومات الحياة الإنسانية والمعيشية.

فيما قدم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في صعدة جون سيمالكو عبر شاشة عرض بروجكتر شرح حول الإستجابة الفورية والمتكاملة لتجنب المجاعة في اليمن وكذا الوضع العام للأمن الغذائي والتغذية والإحتياجات في اليمن وصعدة بصورة خاصة.

ولفت إلى التحديات المتوقعة والدعم المطلوب في هذا الجانب.

تخلل الورشة التي حضرها وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي ومحمد علي كعيبة، نقاش مستفيض من قبل المشاركين يصب في خدمة توفير الغذاء وتجنب المجاعة في اليمن.

حضر الورشة مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة عبدالله الوادعي ومدير فرع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبداللطيف علي .

سبأ
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