محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 83 طالبة من المتفوقات بمجمع الزهراء التربوي بشبام كوكبان بالمحويت





كرمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المحويت اليوم 83 طالبة من المتفوقات دراسيا بمجمع الزهراء التربوي للبنات بمديرية شبام كوكبان.



وفي الحفل أشار مدير عام المديرية عبد الوهاب عبيد وأمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني سعد الحفاشي ومدير مكتب التربية بالمديرية عبد الله القاسمي ومديرة المجمع فوزية جياش إلى أهمية تكريم المبرزات والمتفوقات لتحفيزهن على مواصلة التحصيل العلمي .



وأكدوا على أهمية استمرار العملية التعليمية والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان، مثمنين جهود المعلمين والمعلمات وحرصهم على إنجاح العام الدراسي.



وحملت الكلمات الأمم المتحدة المسؤولية جراء عدم الوفاء بالتزاماتها وصرف مرتبات المعلمين والمعلمات.



وفي ختام الحفل الذي تخلله عروض مسرحية وأناشيد لزهرات وطالبات المجمع، تم تكريم أوائل الطالبات والمتفوقات في الأنشطة المدرسية وإدارة مجمع الزهراء، كذا تكريم الطالبة هيفاء يحيى جمدان الحاصلة على المركز الأول بالمحافظة في الشهادة الثانوية للعام الماضي.



حضر الحفل مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة محمد عبد الكريم وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ورؤساء الأقسام بتربية المديرية وأولياء أمور الطالبات.

سبأ [26/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ