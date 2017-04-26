محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية لمشروع القدرة على الصمود في الريف بمديرية الزهرة





نظمت مؤسسة التنمية المستدامة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي اليوم ورشة توعوية تدشينا للمرحلة الثانية لمشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة.



هدفت الورشة التي نظمت بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى التعريف بالمرحلة الثانية للمشروع الذي يستهدف 450 مستفيد ومستفيدة من مديرية الزهرة واستعراض الصعوبات التي واجهت المشروع في مرحلته الأولى وكيفية التغلب عليها لتحقيق التنمية المستدامة للمشروع في خلق فرص عمل سريعة للمتضررين من النازحين والمجتمعات المضيفة والأقل حظا وإكسابهم مهارات إدارية ومالية .



وفي إفتتاح الورشة ألقيت كلمات من قبل وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي ومدير مكتب الشوؤن الاجتماعية والعمل محمد حجر ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الدبعي ونائب مدير الوحدة التنفيذية حميد الجماعي، أشارت إلى أهمية المشروع في توفير فرص عمل للشباب والشابات ودمجهم في قطاع الأعمال من خلال منهجية النقد مقابل العمل وتوسيع ثقافة التمكين والتسويق الأمثل لمنتجاتهم .



وأشادت الكلمات بجهود مؤسسة التنمية المستدامة في الحد من الفقر والبطالة بإقامة مشاريع تنموية اجتماعية تسهم في إكساب المستفيدين مهارات تعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مستواهم العلمي والعملي.



فيما أوضح المنسق الإداري للمشروع فضل الجنيد أن المشروع الذي اعد وفق أسس وتدريب ممنهج سيعمل على خلق شراكة بين المؤسسة والسلطة المحلية والأسواق لعرض منتجات المستفيدين من المشروع.

سبأ [26/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ