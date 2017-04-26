محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يناقش التقرير الأمني للربع الأول من العام الجاري





ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عمران في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، التقرير الأمني للمحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.



وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، استعرض مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل تقرير حول الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 641 جريمة، تم ضبط 496 جريمة و856 متهم على ذمتها في مختلف مديريات المحافظة.



وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الميدان وأهمية إيجاد حلول بما يمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها في الحفاظ على السكينة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار.



وأقر الاجتماع العمل على اتخاذ الإجراءات بحق من يرتكب عمليات تقطع واعتداء على الأراضي ومنع البناء العشوائي خارج المخططات العمرانية وخاصة في عاصمة المحافظة وضواحيها وعدم التهاون إزاء ذلك.



وفي الاجتماع أكد محافظ عمران أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة وليست مقتصرة على الأجهزة الأمنية .



وثمن المحافظ دور الأجهزة الأمنية بالمحافظة في تعزيز الأداء والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة وإحباط مؤامرات ومخططات العدوان وأدواته الإجرامية.



سبأ [26/أبريل/2017] عمران – سبأ:سبأ