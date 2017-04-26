عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 31 في جمهورية بورياتيا





أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 31 في جمهورية بورياتيا جنوب سيبيريا.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية تحطمت خلال تنفيذ رحلة روتينية في ميدان تيليمبا في جمهورية بورياتيا”.



ولفت البيان إلى أن كلا الطيارين اللذين كانا على متنها لم يصابا بأي أذى وتمكنا من القفز من الطائرة قبل تحطمها”.



وأشارت الوزارة إلى أن عمليات البحث باستخدام المروحيات تجرى في محيط سقوط المقاتلة وان سبب الحادث لم يعرف بعد.

سبأ [26/أبريل/2017] موسكو - سبأ:سبأ